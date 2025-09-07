АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЛИВНЯ В СТОЛИЦЕ

На улице Титова подтопило два частных домовладения – первый этаж весь в воде.

Сухум. 7 сентября 2025. Абхазия-Информ . Замглавы Администрации Сухума Константин Тарба с сотрудниками коммунальных служб провел объезд по городу. Мониторинг помог выявить дома, которым сильный ливень нанес урон.

На улице Адлейба несколько дворов затопило, дома не подтопило.

На улице Когониа затопило одну квартиру – крыша подтекла.

На улице Заречная сорвало кусок мягкой кровли и затопило одну квартиру.

На улице Семерджиева, 154 тоже затопило одну квартиру с крыши.

Константин Тарба отметил, что Администрация города Сухум окажет помощь пострадавшим от ливня. Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы.

По поручению мэра Сухума Тимура Агрба ведется мониторинг ситуации в городе при непогоде и сильном дожде.

Коммунальные службы очищают наносы гравия на асфальт на дорогах Сухума. Рабочие расчищают ливневые приемники, чтобы из-за засоров не было подтопления на дорогах столицы.