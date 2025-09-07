АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЛИВНЯ В СТОЛИЦЕ
Сухум. 7 сентября 2025. Абхазия-Информ. Замглавы Администрации Сухума Константин Тарба с сотрудниками коммунальных служб провел объезд по городу. Мониторинг помог выявить дома, которым сильный ливень нанес урон.
На улице Титова подтопило два частных домовладения – первый этаж весь в воде.
На улице Адлейба несколько дворов затопило, дома не подтопило.
На улице Когониа затопило одну квартиру – крыша подтекла.
На улице Заречная сорвало кусок мягкой кровли и затопило одну квартиру.
На улице Семерджиева, 154 тоже затопило одну квартиру с крыши.
Константин Тарба отметил, что Администрация города Сухум окажет помощь пострадавшим от ливня. Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы.
По поручению мэра Сухума Тимура Агрба ведется мониторинг ситуации в городе при непогоде и сильном дожде.
Коммунальные службы очищают наносы гравия на асфальт на дорогах Сухума. Рабочие расчищают ливневые приемники, чтобы из-за засоров не было подтопления на дорогах столицы.