ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РЕКТОРА АГУ АЛЕКО ГВАРАМИЯ С ЮБИЛЕЕМ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РЕКТОРА АГУ АЛЕКО ГВАРАМИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 7 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил ректора Абхазского государственного университета, доктора физико-математических наук, академика АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия с юбилеем.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Алеко Алексеевич,

примите сердечные поздравления с юбилеем!

Выдающийся учёный, опытный педагог и наставник, пользующийся высоким авторитетом в обществе, Вы посвятили всю свою жизнь сохранению и приумножению лучших традиций просвещения, укреплению роли Абхазского государственного университета как колыбели национальных кадров.

В трудный период испытаний для нашего народа и страны, Вы проявили себя истинным патриотом, беззаветно служа интересам народа и Абхазского государства.

Сегодня под Вашим руководством образовательный процесс в университете построен на высоком уровне, с учётом современных стандартов.

Многие поколения выпускников АГУ вносят значительный вклад в развитие Республики Абхазия, трудятся на государственной службе, в различных отраслях экономики, в науке, образовании, в области культуры, применяя полученные знания на благо общества и страны.

Принятие АГУ в Евразийскую ассоциацию университетов и другие сообщества высшего образования способствовало установлению прочных связей с ведущими вузами России и других стран.

Желаю Вам, уважаемый Алеко Алексеевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях».

