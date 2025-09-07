ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РЕКТОРА АГУ АЛЕКО ГВАРАМИЯ С ЮБИЛЕЕМ

«Уважаемый Алеко Алексеевич,

примите сердечные поздравления с юбилеем!

Выдающийся учёный, опытный педагог и наставник, пользующийся высоким авторитетом в обществе, Вы посвятили всю свою жизнь сохранению и приумножению лучших традиций просвещения, укреплению роли Абхазского государственного университета как колыбели национальных кадров.

В трудный период испытаний для нашего народа и страны, Вы проявили себя истинным патриотом, беззаветно служа интересам народа и Абхазского государства.

Сегодня под Вашим руководством образовательный процесс в университете построен на высоком уровне, с учётом современных стандартов.

Многие поколения выпускников АГУ вносят значительный вклад в развитие Республики Абхазия, трудятся на государственной службе, в различных отраслях экономики, в науке, образовании, в области культуры, применяя полученные знания на благо общества и страны.

Принятие АГУ в Евразийскую ассоциацию университетов и другие сообщества высшего образования способствовало установлению прочных связей с ведущими вузами России и других стран.

Желаю Вам, уважаемый Алеко Алексеевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях».