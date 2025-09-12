 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР: АБХАЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ МАНЯТ ТУРИСТОВ

Новости Пятница, 12 сентября 2025 21:06
НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР: АБХАЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ МАНЯТ ТУРИСТОВ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Альянса турагентств России, Алексан Мкртчян, рассказал о росте интереса русских туристов к Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. Конкуренция на туристическом рынке усиливается, привлекая больше путешественников.

Алексан Мкртчян, занимающий пост вице-президента Альянса турагентств России, прокомментировал информацию о том, что государство утвердило список соседних стран, где созданы благоприятные условия для отдыха русских граждан. В перечень вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.

«Рынок расширяется, соответственно, усиливается конкуренция. Когда усиливается конкуренция, всегда в выигрыше остаётся потребитель», – сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Мкртчян отметил, что в целом интерес русских туристов к странам из обновлённого списка возрастает. Так, туристический поток в Абхазию в текущем году увеличился примерно на 30%. Кроме того, возросло количество поездок русских граждан в Белоруссию. По словам Мкртчяна, прирост составил около 8%.

