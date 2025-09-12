НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР: АБХАЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ МАНЯТ ТУРИСТОВ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ . Вице-президент Альянса турагентств России, Алексан Мкртчян, рассказал о росте интереса русских туристов к Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. Конкуренция на туристическом рынке усиливается, привлекая больше путешественников.

Алексан Мкртчян, занимающий пост вице-президента Альянса турагентств России, прокомментировал информацию о том, что государство утвердило список соседних стран, где созданы благоприятные условия для отдыха русских граждан. В перечень вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.

«Рынок расширяется, соответственно, усиливается конкуренция. Когда усиливается конкуренция, всегда в выигрыше остаётся потребитель», – сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Мкртчян отметил, что в целом интерес русских туристов к странам из обновлённого списка возрастает. Так, туристический поток в Абхазию в текущем году увеличился примерно на 30%. Кроме того, возросло количество поездок русских граждан в Белоруссию. По словам Мкртчяна, прирост составил около 8%.