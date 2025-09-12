РОССИЯ И АБХАЗИЯ ВЕДУТ РАБОТУ ПО РАСШИРЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ . Соглашение о сотрудничестве в культурной сфере на период с 2026 по 2028 год заключено министрами культуры России и Абхазии Ольгой Любимовой и Дауром Кове. Программа охватывает различные направления, включая живопись, театральное искусство, кинематограф, работу библиотек и музеев, декоративно-прикладное искусство, цирковое искусство, народные ремесла, а также сохранение памятников истории и культуры.

В настоящее время абхазская делегация под руководством Даура Кове находится в Санкт-Петербурге и принимает участие в XI Международном форуме объединенных культур.

В рамках подписанной программы, разработанной Любимовой и Кове, в период с 2026 по 2028 годы планируется проведение взаимных культурных мероприятий, включая Дни культуры Абхазии в России и Дни культуры России в Абхазии. Предусмотрено участие российских и абхазских артистов и коллективов в международных музыкальных фестивалях и конкурсах, организуемых в обеих странах. Особое внимание будет уделено развитию прямых связей между театрами, обмену творческими кадрами и организации гастролей, а также участию в международных театральных фестивалях, проводимых в России и Абхазии.

Министерства культуры двух стран намерены обмениваться данными в области изучения, сохранения, восстановления, использования, государственной охраны и популяризации исторического и культурного наследия.