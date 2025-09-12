В МИНТУРИЗМА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ВИДЕОКОНКУРСА «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»
Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча с конкурсной комиссией видеоконкурса «Абхазия в кадре». В ходе заседания были обсуждены вопросы организации работы, порядок проведения отбора и оценки конкурсных работ, а также утверждены даты заседаний комиссии.
Напоминаем, что конкурс стартовал 18 августа, приём заявок продлится до 15 сентября. Все работы участников будут оцениваться в двух номинациях: «Природа Абхазии» и «Абхазия глазами детей».
Главные призы конкурса – iPhone 16 Pro и множество других подарков от спонсоров.
