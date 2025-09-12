 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ВИДЕОКОНКУРСА «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»

Новости Пятница, 12 сентября 2025 21:11
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНТУРИЗМА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ВИДЕОКОНКУРСА «АБХАЗИЯ В КАДРЕ»

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча с конкурсной комиссией видеоконкурса «Абхазия в кадре». В ходе заседания были обсуждены вопросы организации работы, порядок проведения отбора и оценки конкурсных работ, а также утверждены даты заседаний комиссии.

Напоминаем, что конкурс стартовал 18 августа, приём заявок продлится до 15 сентября. Все работы участников будут оцениваться в двух номинациях: «Природа Абхазии» и «Абхазия глазами детей».

Главные призы конкурса – iPhone 16 Pro и множество других подарков от спонсоров.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 12 сентября 2025 21:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЯ И АБХАЗИЯ ВЕДУТ РАБОТУ ПО РАСШИРЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ УТВЕРЖДЕН ДИРЕКТОР РУП НТК «ТУРИСТ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.