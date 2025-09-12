УТВЕРЖДЕН ДИРЕКТОР РУП НТК «ТУРИСТ»
Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии утвердило в должности директора Республиканского унитарного предприятия Национальной туристической компании «Турист» Руслана Кокоскерия.
Перед принятием решения был заслушан доклад замминистра Дмитрия Зантария об итогах комплексной проверки деятельности предприятия. В ходе работы были проведены несколько выездных мероприятий с участием специалистов Минтуризма и представителей других ведомств. Проверялись деятельность водителей, техническое состояние транспортных средств, а также финансовые потоки предприятия.
По итогам проверки нарушений выявлено не было. В письменном виде подготовлен подробный отчёт, который подтверждает, что работа РУП НТК «Турист» ведётся на должном уровне.
Министерство выразило благодарность коллективу предприятия и лично Руслану Кокоскерия за вклад в развитие туристической отрасли.
Согласно установленной процедуре на время проверки руководитель предприятия был временно отстранён от исполнения обязанностей. Теперь, по завершении всех мероприятий, Руслану Кокоскерия официально вручён приказ о восстановлении в должности директора РУП НТК «Турист».
Министр туризма Астамур Логуа отметил значимость предприятия в развитии транспортной составляющей туризма и выразил уверенность, что под руководством Руслана Львовича деятельность организации будет и дальше укрепляться, а показатели работы – расти.
Последнее от Super User
