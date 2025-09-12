ХИБЛА АМИЧБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «ОТ ПАССИВНОГО К АКТИВНОМУ СДЕРЖИВАНИЮ - НОВАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ»
Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Полномочный представитель Республики Абхазия в ФРГ Хибла Амичба приняла участие в конференции «От пассивного к активному сдерживанию – новая политика безопасности и геополитика России», проведенной Евразийским обществом в Берлине. В центре обсуждения – исследование, подготовленное российскими экспертами: директором Института глобальной военной экономики Дмитрием Трениным и деканом факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергеем Карагановым.
Исследование представил д-р Зигфрид Фишер, соучредитель Берлинского института трансатлантической безопасности, публицист и автор книг. Руководитель Общества, политолог и писатель Александр Рар, эксперты и специалисты по трансатлантической безопасности дали свои комментарии.
Участники обсудили ключевые направления российской политики безопасности и их влияние на международные отношения.
