ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ВЫСТУПАЮТ ЗА СМЕШАННУЮ СИСТЕМУ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ . Члены Общественной палаты, руководители политических партий и общественных организаций подписали совместное заявление о переходе к смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Парламент Абхазии. Перед подписанием прошло обсуждение реформы, в ходе которого почти все спикеры отметили необходимость введения смешанной системы.

Эраст Агумава: к новому этапу развития

По мнению председателя Комиссии Общественной палаты по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога Эраста Агумава переход к мажоритарно-пропорциональной системе позволит преодолеть системный кризис и прекратить использование силовых форм смены власти.

«Более того, развитие партийной системы создаст условия для полезной политической конкуренции в рамках правового поля и повысит ответственность органов государственной власти перед обществом. Всё это позволит республике перейти на новый этап развития», – считает он.

Агумава добавил, что политическая система – это не застывшая конструкция, а живой организм, работу которого необходимо перестроить с учётом стоящих перед Абхазией задач.

Тамаз Кецба: анализ причин кризисов

Член ОП, юрист Тамаз Кецба отметил, что преодоление политических кризисов не привело к анализу их причин и последствий.

«Ни органы власти, ни общественные структуры так и не дали объективную оценку этим событиям, что чревато новыми обострениями».

По его мнению, это говорит о серьёзном изъяне политической системы Абхазии, которая сконцентрировалась на решении задач, обозначенных еще в Конституции 1994 года.

«Для преодоления современных проблем важно проводить последовательную и системную работу, рассчитанную на получение конкретных результатов», – подчеркнул он.

Кецба добавил, что переход к смешанной системе обсуждается уже 20 лет, однако дальше разговоров продвинуться не удалось:

«После выборов победившая сторона «забывает» о необходимости реформирования политической системы».

Кецба уверен, что переход к смешанной системе позволит модернизировать работу Парламента и привлечь к законодательной деятельности новое поколение абхазских политиков, готовых к конструктивной работе.

«По иронии судьбы, главный противник реформ – сам Парламент, так как переход к смешанной системе не позволит некоторым депутатам переизбраться. Этот эгоистический подход маскируется под опасность внешнего воздействия, хотя его вероятность есть при любой избирательной системе».

Олег Дамениа: нужен научный анализ

Кандидат философских наук, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа уверен, что серьёзные политические решения можно принимать только после всестороннего научного анализа.

«Это ключ, набор актуальных механизмов для развития. Сейчас его нет, поэтому можно сделать вывод о том, что мы не знаем, что вообще надо делать».

Дамениа считает, что некоторым подходам по стабилизации государства можно поучиться у России, которая, несмотря на все сложности, успешно с этим справляется.

«Этот результат был достигнут во многом благодаря тесному сотрудничеству с научным сообществом и учёту не только профессионализма конкретного чиновника, но и его нравственной позиции, что важнее дипломов и регалий, так как в конечном итоге всё зависит от человека», – сказал Дамения.

По мнению председателя партии «Апсны» Виталия Габния, переход к смешанной системе – основное условие стабилизации в обществе. Он считает, что медлить с этим нельзя. В противном случае страна снова потеряет время. Учитывая сложнейшую международную обстановку и её непредсказуемость, необходимы серьёзные шаги.

Леонид Лакербая: нужна политическая культура

Депутат Парламента, председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая сказал, что далеко не все народные избранники выступают против смешанной системы, и не каждый хочет переизбраться.

«Главная проблема в этом вопросе – отсутствие развитой политической культуры, поэтому менять систему нужно постепенно, давая время на укрепление партийных и политических структур. Начать можно с перерегистрации партий», – считает Лакербая.

Он уверен, что существующая политическая система не способна раскрыть весь потенциал предлагаемых изменений. Кроме того, по его мнению, не стоит считать смешанную систему панацеей от кризисов.

«Это всего лишь ещё один кирпичик, шаг, который нужно сделать», – уверен Лакербая.

Экс-спикер Парламента Нугзар Ашуба также считает, что преждевременное введение новой системы может нанести вред: «Важно создать условия для укрепления партийных организаций. Избиратели должны доверять партиям, за которые будут голосовать на выборах. Сейчас же в обществе есть мнение, что все партии носят одноразовый и карманный характер, активизируясь исключительно в периоды выборов».

Тимур Надарая: повышение качества партийной работы

Тимур Надарая уверен, что повышение качества деятельности партий может произойти только в случае их допуска к выборам в Парламент.

«Необходимость набрать определённый процент голосов приведёт к объединению некоторых партий в блоки. Это даёт шанс даже совсем небольшим партиям проявить себя в условиях конкуренции не только на выборах, но и между ними», – сказал он.

Одна из целей реформы, по его словам, – добиться стабилизации в обществе на основе равных для всех сил условий: «Дискутировать нужно не на улице, а в Парламенте».

Шамиль Адзинба: не стоит терять время

Председатель Народной партии Абхазии Шамиль Адзинба считает, что существующая система выборов «вымывает» интеллектуальный потенциал, ограничивая доступ в органы государственной власти. Переход к смешанной системе запустит ряд позитивных изменений.

«Политиком можно стать только в партии, конкурируя как внутри своей партии, так и с другими. Это позволит превратить драку за кресла в идеологическое противостояние идей, что повысит качество работы Парламента в целом», – уверен Адзинба.

Он подчеркнул, что выборы 2027 года должны пройти по новым правилам, а следующие пять лет покажут, над чем придётся работать дополнительно.

Председатель Партии экономического развития Абхазии Тея Аршба уверена, что ждать больше нельзя. По её мнению, только настоящая политическая конкуренция, которую обеспечит смешанная система выборов, позволит партиям развиваться: «Я не понимаю, зачем нужны партии, если они не представлены в Парламенте».

По итогам обсуждения секретарь Общественной палаты Гули Кичба, руководители политических партий «Амцахара», «Единая Абхазия», «Айтайра», «Апсны», «Народная партия Абхазии», Партия экономического развития Абхазии, «Акзаара» а также руководители республиканских общественных организаций «Аруаа», «Абхазское народное движение», «Современное государство», «Абзанхара» и «Новый курс» подписали заявление.

Документ открыт для подписания всеми политическими партиями и общественными организациями до 27 сентября 2025 года.

Об этом сообщает Апсныпресс.