СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО МУАЙТАЙ В АБУ-ДАБИ

Суббота, 13 сентября 2025
СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО МУАЙТАЙ В АБУ-ДАБИ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Юные спортсмены из Абхазии Нестор Гадлия и Джамал Тарба выступят на первенстве мира по муайтай (тайский бокс) в Абу-Даби столице Объединённых Арабских Эмиратов. Оба спортсмена прошли отбор по результатам первенства России.

Нестор Гадлия в весовой категории до 60 кг стал победителем турнира, а Джамал Тарба (весовая категория 71+ кг), завоевав серебро, также получил право выступить на мировом первенстве в связи с изменением возрастной категории победителя.

Подготовкой спортсменов к ответственным стартам занимаются тренеры Теймураз Гергедава и Тимур Какачия.

