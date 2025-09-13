СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО МУАЙТАЙ В АБУ-ДАБИ
Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Юные спортсмены из Абхазии Нестор Гадлия и Джамал Тарба выступят на первенстве мира по муайтай (тайский бокс) в Абу-Даби – столице Объединённых Арабских Эмиратов. Оба спортсмена прошли отбор по результатам первенства России.
Нестор Гадлия в весовой категории до 60 кг стал победителем турнира, а Джамал Тарба (весовая категория 71+ кг), завоевав серебро, также получил право выступить на мировом первенстве в связи с изменением возрастной категории победителя.
Подготовкой спортсменов к ответственным стартам занимаются тренеры Теймураз Гергедава и Тимур Какачия.
