СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО МУАЙТАЙ В АБУ-ДАБИ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Юные спортсмены из Абхазии Нестор Гадлия и Джамал Тарба выступят на первенстве мира по муайтай (тайский бокс) в Абу-Даби – столице Объединённых Арабских Эмиратов. Оба спортсмена прошли отбор по результатам первенства России.