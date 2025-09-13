СПОРТСМЕНЫ В АБХАЗИИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ . Абхазские спортсмены станут получать ежемесячные выплаты. Об этом сообщил вице-премьер, глава Госкомспорта Таращ Хагба. В программу вошел 41 человек, почти треть их них -борцы. Выплаты получат и представители других дисциплин – бокса, восточных единоборств, шахмат, тяжелой атлетики, тенниса и фигурного катания.

«Мы впервые запускаем механизм регулярной поддержки спортсменов, который показывает высокие результаты на международной арене», – подчеркнул Хагба.

Он уточнил, что сумма варьируется от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, в зависимости от достижений получателей.

На программу в этом году выделено 4,8 млн рублей.