В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АПСНЫ»

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ . 21 сентября в саду «Эрмитаж» пройдет юбилейный, пятый фестиваль абхазской культуры «Апсны». Москва снова откроет для себя Абхазию – страну, где веками переплетались культуры, языки и традиции. Юбилейный фестиваль «Апсны» пройдет под темой – «Абхазия – перекресток культур».

В программе: танцы, живая музыка и театр, ярмарка деликатесов, турниры, мастер-классы по языку, книжный маркет, кавказская йога, турнир по нардам, стрельба из лука гончарная мастерская, выставка картин, кофе по-восточному, блюда от «Ача-Чача», ярмарка деликатесов, виртуальные туры по Абхазии и лекции об истории и культуре, и даже абхазская свадьба и застолье с тамадой!

На сцене: солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера», Заслуженная артистка России и Народная артистка Абхазии Алиса Гицба, BLIZKEY, трио YANAY, Одиссей Аджинджал, диджеи Shiri и Temo, Friday Syndrome, танцевальные коллективы «Амцабз» и Assa, оркестр народных инструментов им. О. Хунцария. А театральную часть украсит спектакль «Земляника» по роману Джумы Ахуба.

Ну и – розыгрыш 20 путевок в Абхазию от партнёров-туроператоров.

«Апсны» – это праздник души, где Абхазия становится ближе.