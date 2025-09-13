В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ СОБАК
Новости Суббота, 13 сентября 2025 16:40
Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. 28 сентября благодаря финансовой поддержки республиканского унитарного предприятия «Объединения пансионатов курорта «Пицунда» пройдет бесплатная стерилизация собак из Пицунды и близлежащих районов (Рыбзавод, Лидзава, Птицефабрика).
Если возле вашего дома, кафе или отеля живет бездомная нестерильная собака, можете привезти ее или сообщить организаторам акции.
Нынешняя акция распространяется только на самок.
Давайте вместе бороться с бездомностью гуманным путем.
Последнее от Super User
- КАК СОЗДАВАЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ФК «АПСНЫ» ДЛЯ МЕДИАЛИГИ
- В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АПСНЫ»
- СПОРТСМЕНЫ В АБХАЗИИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
- СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО МУАЙТАЙ В АБУ-ДАБИ
- ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ВЫСТУПАЮТ ЗА СМЕШАННУЮ СИСТЕМУ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ