ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ СОБАК

Суббота, 13 сентября 2025
В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ СОБАК

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. 28 сентября благодаря финансовой поддержки республиканского унитарного предприятия «Объединения пансионатов курорта «Пицунда» пройдет бесплатная стерилизация собак из Пицунды и близлежащих районов (Рыбзавод, Лидзава, Птицефабрика).

Если возле вашего дома, кафе или отеля живет бездомная нестерильная собака, можете привезти ее или сообщить организаторам акции.

Нынешняя акция распространяется только на самок.

Давайте вместе бороться с бездомностью гуманным путем.

