ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

КАК СОЗДАВАЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ФК «АПСНЫ» ДЛЯ МЕДИАЛИГИ

Новости Суббота, 13 сентября 2025 17:01
КАК СОЗДАВАЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ФК «АПСНЫ» ДЛЯ МЕДИАЛИГИ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Дизайнер формы, Константин Алексеев, признался, что разработка дизайна для «Апсны» стала для него настоящим вдохновением и возможностью поработать на международном уровне. Он тщательно изучил логотип, фирменные цвета клуба, а также историю и традиции Абхазии.

«Я уже несколько лет занимаюсь разработкой дизайна для медиа футбольной лиги, но, когда появилась возможность поработать на международном уровне, я с радостью принялся за этот проект. И разработка формы для ФК «Апсны» стала для меня настоящим вдохновением», – отметил он.

Создатель логотипа, графический дизайнер Виталий Жестков, стремился создать что-то новое и современное, сохранив при этом элементы этники и национального характера, чтобы логотип нравился как молодежи, так и старшему поколению.

Форма и логотип ФК «Апсны» стали результатом кропотливой работы дизайнеров, отразивших уникальный дух и культуру Абхазии в современном и запоминающемся образе.

