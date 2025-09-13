КАК СОЗДАВАЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ФК «АПСНЫ» ДЛЯ МЕДИАЛИГИ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ . Дизайнер формы, Константин Алексеев, признался, что разработка дизайна для «Апсны» стала для него настоящим вдохновением и возможностью поработать на международном уровне. Он тщательно изучил логотип, фирменные цвета клуба, а также историю и традиции Абхазии.

«Я уже несколько лет занимаюсь разработкой дизайна для медиа футбольной лиги, но, когда появилась возможность поработать на международном уровне, я с радостью принялся за этот проект. И разработка формы для ФК «Апсны» стала для меня настоящим вдохновением», – отметил он.

Создатель логотипа, графический дизайнер Виталий Жестков, стремился создать что-то новое и современное, сохранив при этом элементы этники и национального характера, чтобы логотип нравился как молодежи, так и старшему поколению.

Форма и логотип ФК «Апсны» стали результатом кропотливой работы дизайнеров, отразивших уникальный дух и культуру Абхазии в современном и запоминающемся образе.