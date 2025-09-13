 

«МОСТ ДРУЖБЫ» ОБЪЕДИНИЛ СУХУМ И НИЖНИЙ НОВГОРОД

Новости Суббота, 13 сентября 2025 17:28
«МОСТ ДРУЖБЫ» ОБЪЕДИНИЛ СУХУМ И НИЖНИЙ НОВГОРОД

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Выпускники конкурса «Лидеры России» запустили уникальный проект культурного обмена между городами-побратимами – Сухумом и Нижним Новгородом. Новый интерактивный формат – «Мост дружбы» – включает виртуальные экскурсии, лекции и цифровые гиды, доступные школьникам двух городов.

В проекте – цифровые двойники великих поэтов: Александра Пушкина и Дмитрия Гулиа, которые ведут виртуальные прогулки, рассказывают о культуре, языке и традициях.

Используется VR и мультимедийные панели – школьники могут не только учиться, но и играть, проходить викторины и погружаться в живую историю.

В планах – подключение 151 школы в Нижнем Новгороде и 14 школ в Сухуме, обменные уроки, совместные марафоны, образовательные проекты.

«Мы решили создать пространство, где школьники смогут узнать о культуре через живой диалог и эмоции. Лидерство позволило нам превратить идею в реальность», – говорит один из авторов проекта Михаил Евстифеев.

Проект поддержали мэрия Нижнего Новгорода и администрация Сухума. Разработкой занималась команда победителей конкурса «Лидеры России» при участии компании «Цифровое пространство».

Инициатива – часть широкой программы по культурному и образовательному сотрудничеству между Россией и Абхазией.

