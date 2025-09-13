РОССИЙСКИЕ РЕАНИМАТОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ СЛУЖБЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ СУХУМА
Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. В связи с дефицитом врачей-реаниматологов в Абхазии, российские коллеги оказывают неоценимую поддержку. По просьбе руководства сухумской станции скорой помощи, реаниматологи из России дежурят вместе с местными врачами, что позволяет оказывать более эффективную и высококлассную помощь пациентам.
Главврач станции скорой медицинской помощи Сухума Аслан Джопуа отметил, что, новые машины из России позволяют реанимировать пострадавших прямо на месте происшествия или по пути в больницу.
«На службе скорой помощи у нас впервые оборудованы реанимобили в категории «Б-класса». Это означает, что мы можем оказывать помощь на дому или в пути, когда идет угроза жизни пациента», – сообщил Аслан Джопуа.
Каждая машина оснащена всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Это позволит медикам быстрее реагировать и сохранять жизни пациентов даже в самых критических условиях.
