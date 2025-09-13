 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ РЕАНИМАТОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ СЛУЖБЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ СУХУМА

Новости Суббота, 13 сентября 2025 18:00
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЕ РЕАНИМАТОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ СЛУЖБЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ СУХУМА

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. В связи с дефицитом врачей-реаниматологов в Абхазии, российские коллеги оказывают неоценимую поддержку. По просьбе руководства сухумской станции скорой помощи, реаниматологи из России дежурят вместе с местными врачами, что позволяет оказывать более эффективную и высококлассную помощь пациентам.

Главврач станции скорой медицинской помощи Сухума Аслан Джопуа отметил, что, новые машины из России позволяют реанимировать пострадавших прямо на месте происшествия или по пути в больницу.

«На службе скорой помощи у нас впервые оборудованы реанимобили в категории «Б-класса». Это означает, что мы можем оказывать помощь на дому или в пути, когда идет угроза жизни пациента», – сообщил Аслан Джопуа.

Каждая машина оснащена всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Это позволит медикам быстрее реагировать и сохранять жизни пациентов даже в самых критических условиях.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 13 сентября 2025 18:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «МОСТ ДРУЖБЫ» ОБЪЕДИНИЛ СУХУМ И НИЖНИЙ НОВГОРОД ДЕЛЕГАЦИЯ МЭРИИ СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ЛУГАНСКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.