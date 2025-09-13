ДЕЛЕГАЦИЯ МЭРИИ СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ЛУГАНСКА

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ . Заместители главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и Инал Авидзба участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию 230-й годовщины города Луганска «Луганск – город моего детства, Луганск – город моей судьбы». День города Луганск отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

12 сентября состоялась церемония возложения цветов к знаковым местам города с участием почетных гостей. Затем прошла экскурсионная программа в музее «Россия – Моя история».

В тот же день прошел торжественный прием у врио главы муниципального образования городского округа города Луганска.

13 сентября стартовал Луганский городской фестиваль «Территория спорта» в спортивном комплексе «ЛТК-Арена.