 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МЭРИИ СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ЛУГАНСКА

Новости Суббота, 13 сентября 2025 18:04
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ МЭРИИ СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ЛУГАНСКА

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Заместители главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и Инал Авидзба участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию 230-й годовщины города Луганска «Луганск – город моего детства, Луганск – город моей судьбы». День города Луганск отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

12 сентября состоялась церемония возложения цветов к знаковым местам города с участием почетных гостей. Затем прошла экскурсионная программа в музее «Россия – Моя история».

В тот же день прошел торжественный прием у врио главы муниципального образования городского округа города Луганска.

13 сентября стартовал Луганский городской фестиваль «Территория спорта» в спортивном комплексе «ЛТК-Арена.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 13 сентября 2025 18:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЙСКИЕ РЕАНИМАТОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ СЛУЖБЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ СУХУМА ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА САМАРЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.