ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ГЕРМАНИИ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К ИНВЕСТИЦИЯМ В АБХАЗИЮ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Потсдаме – Германии успешно прошло деловое мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия совместно с Экономическим форумом Восточного Бранденбурга. Событие, проходившее на площадке производителя брендовых часов Askania, посетили около 40 немецких бизнесменов, представляющих ключевые регионы страны – Бранденбург, Берлин и Саксонию.

Яркой фигурой вечера стал Карстен Крист, совмещающий посты президента Экономического форума и президента Торгово-промышленной палаты Восточного Бранденбурга (г. Франкфурт-на-Одере). Его участие подчеркивает серьезный интерес немецкой деловой среды к установлению контактов с Абхазией.

Представитель ТПП Абхазии в ФРГ Вольфганг Матцке выступил с презентацией, в которой подробно рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале нашей республики.

В беседе с господином Кристом были намечены конкретные шаги по развитию сотрудничества между ТПП Абхазии и Экономическим форумом, что может открыть новые возможности для абхазско-германского делового партнерства.