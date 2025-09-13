 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ГЕРМАНИИ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К ИНВЕСТИЦИЯМ В АБХАЗИЮ

Новости Суббота, 13 сентября 2025 18:11
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ГЕРМАНИИ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К ИНВЕСТИЦИЯМ В АБХАЗИЮ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Потсдаме – Германии успешно прошло деловое мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия совместно с Экономическим форумом Восточного Бранденбурга. Событие, проходившее на площадке производителя брендовых часов Askania, посетили около 40 немецких бизнесменов, представляющих ключевые регионы страны – Бранденбург, Берлин и Саксонию.

Яркой фигурой вечера стал Карстен Крист, совмещающий посты президента Экономического форума и президента Торгово-промышленной палаты Восточного Бранденбурга (г. Франкфурт-на-Одере). Его участие подчеркивает серьезный интерес немецкой деловой среды к установлению контактов с Абхазией.

Представитель ТПП Абхазии в ФРГ Вольфганг Матцке выступил с презентацией, в которой подробно рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале нашей республики.

В беседе с господином Кристом были намечены конкретные шаги по развитию сотрудничества между ТПП Абхазии и Экономическим форумом, что может открыть новые возможности для абхазско-германского делового партнерства.

Прочитано 6 раз

