ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ МЭРА МОСКВЫ С ДНЕМ ГОРОДА

Новости Суббота, 13 сентября 2025 18:33
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ МЭРА МОСКВЫ С ДНЕМ ГОРОДА

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил мэра Москвы Сергея Собянина и всех жителей российской столицы с Днем города Москвы. В поздравлении отмечается:

«Уважаемый Сергей Семёнович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех жителей Москвы с праздником города.

Москва – это величественный и многогранный город, символ российской государственности, духовности и культуры. На протяжении веков она была центром притяжения талантов, идей и великих свершений, а сегодня является ярким примером успешного развития и сохранения исторического наследия.

Особо хочу отметить важные связи Москвы, как одного из ведущих регионов Российской Федерации, с Абхазией. Москва на протяжении многих лет оказывает нам всестороннюю поддержку, которая играет значительную роль в развитии нашей страны.

Взаимодействие в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах укрепляет наши традиционно тёплые отношения и придаёт им новое содержание.

Мы искренне ценим внимание и помощь Москвы, её вклад в укрепление братских связей между Россией и Абхазией.

Желаю Вам, уважаемый Сергей Семёнович, крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, а москвичам – благополучия, мира и процветания».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 13 сентября 2025 18:37

