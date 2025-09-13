ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ МЭРА МОСКВЫ С ДНЕМ ГОРОДА
Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил мэра Москвы Сергея Собянина и всех жителей российской столицы с Днем города Москвы. В поздравлении отмечается:
«Уважаемый Сергей Семёнович!
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех жителей Москвы с праздником города.
Москва – это величественный и многогранный город, символ российской государственности, духовности и культуры. На протяжении веков она была центром притяжения талантов, идей и великих свершений, а сегодня является ярким примером успешного развития и сохранения исторического наследия.
Особо хочу отметить важные связи Москвы, как одного из ведущих регионов Российской Федерации, с Абхазией. Москва на протяжении многих лет оказывает нам всестороннюю поддержку, которая играет значительную роль в развитии нашей страны.
Взаимодействие в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах укрепляет наши традиционно тёплые отношения и придаёт им новое содержание.
Мы искренне ценим внимание и помощь Москвы, её вклад в укрепление братских связей между Россией и Абхазией.
Желаю Вам, уважаемый Сергей Семёнович, крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, а москвичам – благополучия, мира и процветания».
