февраля 07 2024

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Суббота, 13 сентября 2025
ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Москву министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц состоялась встреча министра с председателем президиума Фонда содействия защите прав и законных интересов граждан за рубежом «Русский Мир», Почетным гражданином Абхазии Сергеем Бабуриным.

На встрече, прошедшей в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации, был рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества между Абхазией и Россией, противодействия современным вызовам и угрозам.

Были обсуждены возможности установления и развития отношений между Абхазией и дружественными странами, в частности, со странами СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, и задействования в данном вопросе общественной и народной дипломатии.

В контексте затронутых вопросов отмечены важность продвижения методов «мягкой силы», в том числе проведения культурных обменов, реализации проектов в сфере экономики, а также ведущие роли в этих процессах Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

