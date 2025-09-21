ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ ПМР

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ . На полях Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде прошла встреча вице-премьера, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с заместителем министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики Галиной Ратушняк. В мероприятии приняли участие депутат Парламента-Народного Собрания Республики Абхазия Инар Гицба, заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа, статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, а также представители студенческого совета Приднестровской Молдавской Республики и молодежь – участники Слета.

Открывая встречу, Таращ Хагба отметил положительную динамику развития диалога между двумя республиками. Он напомнил, что фундаментом для нынешних очных переговоров стала недавняя онлайн-встреча между профильными министерствами Абхазии и Приднестровья.

«Нам крайне важен обмен успешными практиками и опытом в сфере работы с молодежью. Подобные встречи позволяют выявить новые точки роста и выстроить эффективную систему поддержки молодого поколения наших стран», – подчеркнул Хагба.

В ходе беседы стороны подробно рассказали о реализуемых в Абхазии и Приднестровье государственных программах и проектах, направленных на поддержку молодежи, развитие ее творческого и спортивного потенциала, а также патриотическое воспитание.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления прямых контактов между молодежными объединениями и студенческими сообществами двух республик.

Стороны выразили уверенность в дальнейшей плодотворной совместной работе и договорились о продолжении диалога.