АБХАЗИЯ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 22:58
АБХАЗИЯ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Слета Всемирного фестиваля молодежи состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в сфере государственной молодежной политики. Документ закрепил договоренности между автономной некоммерческой организацией «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта.

Подписи под меморандумом поставили вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Таращ Хагба и генеральный директор АНО «ДВФМ» Дмитрий Иванов.

«Сегодня очень важное событие. Мы уже несколько лет продуктивно сотрудничаем. Фестиваль молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус», стал для нас большим событием. Наша лучшая молодежь получила возможность познакомиться с ребятами из более чем 190 стран, заявить о себе, рассказать о своем народе и культуре. Для нас это действительно очень важно», – отметил Таращ Хагба.

Он подчеркнул, что Абхазия готова продолжать активное взаимодействие: «Я хочу выразить слова благодарности за оказанное доверие и за то продуктивное сообщество, которое у нас получилось. Со своей стороны мы будем стараться быть полезными. Я уверен, что вместе мы сможем сделать гораздо больше».

Дмитрий Иванов, в свою очередь, заявил, что партнерство строится не только на официальных договоренностях: «Мы выстраиваем отношения не только в официальном или партнерском ключе, а прежде всего в дружеском формате, основанном на доверии. Подписанные бумаги нужны лишь для того, чтобы легализовать процедуры и грамотно оформить использование бюджетных средств».

По его словам, 2025 год стал знаковым для развития контактов: «В этом году мы предоставили ребятам из Республики Абхазия возможность участия во всех мероприятиях и проектах, которые реализуются в России. Теперь молодежь Абхазии может подавать заявки на Всероссийский конкурс молодежных проектов по национальному паспорту и получать грантовую поддержку. Наша цель - чтобы молодежь могла напрямую взаимодействовать, запускать совместные инициативы и реализовывать свои идеи».

