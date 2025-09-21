 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНАР ГИЦБА: «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, МЫ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 23:04
Оцените материал
(0 голосов)
ИНАР ГИЦБА: «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, МЫ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Депутат Парламента – Народного Собрания Республики Абхазия, советник I класса Инар Гицба принял участие в качестве эксперта в работе Слета Всемирного фестиваля молодежи. Он выступил на дискуссионной площадке ток-шоу на тему «Ответственность перед будущим – наследие и миссия молодежи всего мира».

Мероприятие было посвящено ключевым вызовам и трансформациям современного мира. В ходе сессии эксперты и участники вели диалог о новых реалиях, ответственности государств и роли молодого поколения в формировании стабильного и устойчивого будущего.

В своем выступлении Инар Гицба затронул фундаментальные вопросы самоопределения молодежи в условиях стремительно меняющегося мира.

«Сегодня мы говорили о молодежи и о том, какое место она занимает в формирующемся будущем, которое создается уже сегодня. Мы обсуждали, какую роль играют традиции, этнокультурные ценности, историческая память. Все это имеет огромное значение. Именно благодаря этому молодые люди растут с пониманием своей нужности», – отметил Гицба.

Особое внимание он уделил вызовам цифровой эпохи, когда граница между естественным и искусственным становится все менее различимой.

«Мы задавались вопросом: как в условиях, когда формируется новый миропорядок, цифровая реальность проникает во все сферы жизни, - как в этих условиях не потеряться? Именно поэтому мы говорили о значимости сохранения этнокультурных ценностей. Это важно для того, чтобы, подчеркивая индивидуальность и идентичность каждого, мы могли вместе в глобальном мире противостоять навязыванию тех правил, которые формируются где-то в умах одной страны», – подчеркнул депутат.

Ключевым тезисом выступления стала мысль о важности национальной идентичности в глобальном масштабе.

«Я также подчеркнул, что локальные идентичности имеют огромное значение для глобальных процессов. Именно через уважение к своим корням и осознание локальной идентичности мы можем полноценно участвовать в мировом диалоге. И только так мы сможем понять сложности, с которыми сталкиваемся сегодня, и найти методы и инструменты их преодоления», – резюмировал Инар Гицба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 сентября 2025 23:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ РОСМОЛОДЕЖИ СЛЕТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ ЗАВЕРШИЛСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.