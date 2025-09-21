ИНАР ГИЦБА: «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, МЫ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ . Депутат Парламента – Народного Собрания Республики Абхазия, советник I класса Инар Гицба принял участие в качестве эксперта в работе Слета Всемирного фестиваля молодежи. Он выступил на дискуссионной площадке ток-шоу на тему «Ответственность перед будущим – наследие и миссия молодежи всего мира».

Мероприятие было посвящено ключевым вызовам и трансформациям современного мира. В ходе сессии эксперты и участники вели диалог о новых реалиях, ответственности государств и роли молодого поколения в формировании стабильного и устойчивого будущего.

В своем выступлении Инар Гицба затронул фундаментальные вопросы самоопределения молодежи в условиях стремительно меняющегося мира.

«Сегодня мы говорили о молодежи и о том, какое место она занимает в формирующемся будущем, которое создается уже сегодня. Мы обсуждали, какую роль играют традиции, этнокультурные ценности, историческая память. Все это имеет огромное значение. Именно благодаря этому молодые люди растут с пониманием своей нужности», – отметил Гицба.

Особое внимание он уделил вызовам цифровой эпохи, когда граница между естественным и искусственным становится все менее различимой.

«Мы задавались вопросом: как в условиях, когда формируется новый миропорядок, цифровая реальность проникает во все сферы жизни, - как в этих условиях не потеряться? Именно поэтому мы говорили о значимости сохранения этнокультурных ценностей. Это важно для того, чтобы, подчеркивая индивидуальность и идентичность каждого, мы могли вместе в глобальном мире противостоять навязыванию тех правил, которые формируются где-то в умах одной страны», – подчеркнул депутат.

Ключевым тезисом выступления стала мысль о важности национальной идентичности в глобальном масштабе.

«Я также подчеркнул, что локальные идентичности имеют огромное значение для глобальных процессов. Именно через уважение к своим корням и осознание локальной идентичности мы можем полноценно участвовать в мировом диалоге. И только так мы сможем понять сложности, с которыми сталкиваемся сегодня, и найти методы и инструменты их преодоления», – резюмировал Инар Гицба.