СЛЕТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ ЗАВЕРШИЛСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 23:05
СЛЕТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ ЗАВЕРШИЛСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Нижнем Новгороде завершился Слет Всемирного фестиваля молодежи. Делегация из Республики Абхазия стала одной из самых крупных на мероприятии, что позволило молодым людям ярко представить свою страну на международной площадке.

Как отметил вице-премьер, и.о.председателя Госкомитета  по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, участие в Слете имеет большое значение для республики.

«У наших ребят есть великолепная возможность заявить о себе, рассказать о своем многонациональном народе, о своей многовековой истории и культуре, познакомиться с интересными людьми. Для нашей республики это очень важно», – подчеркнул Хагба.

В рамках фестиваля абхазская делегация провела рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорием Гуровым. На ней обсуждались вопросы реализации важных проектов для молодежи Абхазии и дальнейшее сотрудничество.

Важным итогом участия стало подписание меморандума о сотрудничестве с дирекцией Всемирного фестиваля молодежи.

«Хочу выразить слова благодарности за доверие, оказанное нам. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать гораздо больше для нашего молодого поколения», – заключил Таращ Хагба.

