ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»
Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. При поддержке МУ администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии, состоялся традиционный открытый детский рейтинговый турнир «Алашара – молодые надежды» до 16 лет.
Среди девушек: Марченко Полина (Сухум), Смыр Мирра (Н. Афон) и Джения Амели (Сухум).
***
Ранее прошел открытый детский рейтинговый турнир «Алашара – молодые надежды» в категории до 12 лет.
Победителями среди мальчиков стали: Хварцкия Баграт (Сухум), Адлейба Дамир (Сухум) и Сарецян Гагик (Сухум).
Среди девочек: Джения Амели (Сухум), Агрба Амира (Гудаута) и Саканиа Саниа (Сухум).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.