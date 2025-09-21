ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. При поддержке МУ администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии, состоялся традиционный открытый детский рейтинговый турнир «Алашара – молодые надежды» до 16 лет.