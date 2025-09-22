Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы и Независимости и Дня освобождения Сухума. В нем приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, министр обороны Владимир Ануа, начальник Генерального штаба ВС Владимир Савченко, глава Администрации Сухума Тимур Агрба, заместитель министра культуры Динара Смыр.

Президент отметил, что главный государственный праздник страны должен пройти на высоком организационном уровне с учетом его значимости для нашего народа.

По поручению президента, главнокомандующего вооруженными силами страны, Бадры Гунба, 30 сентября, после возложения венков у Мемориала Славы в Сухуме на улице Аидгылара, пройдет торжественное прохождение с участием военнослужащих Министерства обороны и других силовых структур. Также пройдёт ограниченный парад военной техники.

Ко Дню Победы будет приурочено открытие после восстановления выставочного зала Союза художников Абхазии, а также запланировано проведение множества праздничных мероприятий.

Ожидается прибытие на праздничные торжества высоких делегаций из России, Южной Осетии и других гостей.

Как доложил Президенту мэр столицы Тимур Агрба, в День освобождения Сухума, 27 сентября, также составлена праздничная программа. В её реализации задействованы все службы и управления столицы.

Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба возложить ответственность за координацию работы ведомств, занятых в подготовке праздничных торжеств, на вице-премьера Джансуха Нанба.