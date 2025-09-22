 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Понедельник, 22 сентября 2025 21:02
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы и Независимости и Дня освобождения Сухума. В нем приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, министр обороны Владимир Ануа, начальник Генерального штаба ВС Владимир Савченко, глава Администрации Сухума Тимур Агрба, заместитель министра культуры Динара Смыр.

Президент отметил, что главный государственный праздник страны должен пройти на высоком организационном уровне с учетом его значимости для нашего народа.

По поручению президента, главнокомандующего вооруженными силами страны, Бадры Гунба, 30 сентября, после возложения венков у Мемориала Славы в Сухуме на улице Аидгылара, пройдет торжественное прохождение с участием военнослужащих Министерства обороны и других силовых структур. Также пройдёт ограниченный парад военной техники.

Ко Дню Победы будет приурочено открытие после восстановления выставочного зала Союза художников Абхазии, а также запланировано проведение множества праздничных мероприятий.

Ожидается прибытие на праздничные торжества высоких делегаций из России, Южной Осетии и других гостей.

Как доложил Президенту мэр столицы Тимур Агрба, в День освобождения Сухума, 27 сентября, также составлена праздничная программа. В её реализации задействованы все службы и управления столицы.

Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба возложить ответственность за координацию работы ведомств, занятых в подготовке праздничных торжеств, на вице-премьера Джансуха Нанба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 22 сентября 2025 21:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» МЭРУ СУХУМА ДОЛОЖИЛИ О РАБОТАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.