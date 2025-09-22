МЭРУ СУХУМА ДОЛОЖИЛИ О РАБОТАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ
Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. Замглавы Администрации Сухума Константин Тарба доложил мэру столицы Тимуру Агрба о работах по устранению последствий сильных ливней 20 сентября.
Тарба рассказал, что коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном режиме. Больше всего от стихии пострадали районы Турбазы и Синопа.
«На улице Акиртава обвалилась подпорная стена, несколько деревьев упало, перекрыв проезд, и люди остались без возможности выезда и заезда, но коммунальные службы всё оперативно устранили. На улицах Альбова и Услара смыло дороги, подтопило людей. В Синопском ущелье, где мы с прошлого ливня провели работы, все хорошо», – перечислил Тарба.
Тимур Агрба поручил домоуправам активнее работать на местах, взаимодействовать с гражданами с целью более оперативной работы по устранению последствий стихии.
Об этом сообщает сайт столицы.