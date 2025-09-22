В СЕЛЕ ПСХУ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. В высокогорном селе Псху продолжаются работы по комплексной модернизации электросетей. На данный момент подходят к завершению строительные работы, связанные с укреплением здания ПсхуГЭС. Параллельно выполняются работы по улучшению электротехнической части: специалисты проводят ремонт турбины, для чего уже заказано дополнительное оборудование.