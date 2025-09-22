 

В СЕЛЕ ПСХУ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Новости Понедельник, 22 сентября 2025 21:07
В СЕЛЕ ПСХУ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. В высокогорном селе Псху продолжаются работы по комплексной модернизации электросетей. На данный момент подходят к завершению строительные работы, связанные с укреплением здания ПсхуГЭС. Параллельно выполняются работы по улучшению электротехнической части: специалисты проводят ремонт турбины, для чего уже заказано дополнительное оборудование.

Также идет реконструкция линии электропередачи 10 кВ и ремонт подстанций.

Полный комплекс работ из намеченных планируется завершить до конца октября текущего года.

