ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

КРАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

КРАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками ОУР ОВД по Сухумскому району. Преступление имело место в с. Гумиста, когда на тот момент неизвестный путем свободного доступа через лаз для животных проник в домовладение по ул. Эшерская, откуда похитил строительные инструменты на общую сумму 32000 рублей и скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска райотдела была установлена причастность к совершенному преступлению Анкваб Гулади Анатольевича, 1982 г.р., проживающего в г. Сухум. Последний сдался правоохранительным органам, свою вину признал и в ходе проверки показаний на месте выдал похищенное имущество.

Гулади Анкваб предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА. Расследование уголовного дела проводит следственная группа Сухумского РОВД, на время предварительного следствия обвиняемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

