КРАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками ОУР ОВД по Сухумскому району. Преступление имело место в с. Гумиста, когда на тот момент неизвестный путем свободного доступа через лаз для животных проник в домовладение по ул. Эшерская, откуда похитил строительные инструменты на общую сумму 32000 рублей и скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска райотдела была установлена причастность к совершенному преступлению Анкваб Гулади Анатольевича, 1982 г.р., проживающего в г. Сухум. Последний сдался правоохранительным органам, свою вину признал и в ходе проверки показаний на месте выдал похищенное имущество.

Гулади Анкваб предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА. Расследование уголовного дела проводит следственная группа Сухумского РОВД, на время предварительного следствия обвиняемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.