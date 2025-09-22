КОМАНДА «ДОБРО.РФ» ПОСЕТИЛА АБХАЗИЮ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . Представители платформы «Добро.РФ» прибыли с рабочим визитом в Абхазию. Главной целью вищита является укрепление двустороннего сотрудничества в сфере развития гражданского общества и поддержки добровольческих инициатив.

В рамках насыщенной программы визита российские эксперты провели презентацию возможностей и инструментов платформы «Добро.РФ», а также мастер-класс, посвященный лучшим практикам развития гражданского общества. Участники встречи детально ознакомились с функционалом платформы и обсудили проект создания в Абхазии современного Добро.Центра.

Отдельное внимание было уделено образовательным программам, перспективы внедрения в республике методики «Обучение служением» для студенческой молодежи, а также дальнейшего международного взаимодействия для обмена опытом.

«Задача команды «Добро.РФ» – поделиться российским опытом и отработанными инструментами, которые уже доказали свою эффективность и помогут наших партнерам в Абхазии вывести развитие добровольчества на новый уровень», – подчеркнула руководитель направления международного сотрудничества платформы «Добро.РФ» Марина Афонина.