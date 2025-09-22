В СУХУМЕ РЕМОНТИРУЮТ КОЛОННАДУ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . Администрация города Сухум ведет ремонтные работы колоннады на набережной. Колоннада пострадала в результате упавшего от сильного ветра дерева в ходе стихии 20 сентября.

По поручению главы Сухума Тимура Агрба, специалисты УГХ администрации оперативно убрали ствол дерева, расчистили территорию от наносов и веток. Уже приступили к ремонтным работам самой колоннады.

Завершат ремонт пострадавшей части сооружения к предстоящему празднику Победы 30 сентября.