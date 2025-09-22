 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В СУХУМЕ РЕМОНТИРУЮТ КОЛОННАДУ

Новости Понедельник, 22 сентября 2025 21:43
Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум ведет ремонтные работы колоннады на набережной. Колоннада пострадала в результате упавшего от сильного ветра дерева в ходе стихии 20 сентября.

По поручению главы Сухума Тимура Агрба, специалисты УГХ администрации оперативно убрали ствол дерева, расчистили территорию от наносов и веток. Уже приступили к ремонтным работам самой колоннады.

Завершат ремонт пострадавшей части сооружения к предстоящему празднику Победы 30 сентября.

