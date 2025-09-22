 

ВОЗОБНОВЛЕНО АВИАСООБЩЕНИЕ С СЕЛОМ ПСХУ

Новости Понедельник, 22 сентября 2025 21:46
ВОЗОБНОВЛЕНО АВИАСООБЩЕНИЕ С СЕЛОМ ПСХУ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. Обещание президента Бадры Гунба жителям высокогорного села Псху о возобновлении авиасообщения с селом выполнено. Сегодня Ан-2 совершил первый после долгого перерыва полет из Сухумского аэропорта в Псху. Теперь у жителей самого отдаленного села Абхазии есть возможность прилетать в Сухум за покупками, на лечение, в гости.

Президент поручил отремонтировать два самолета. Один из них уже сегодня совершил полет, а второй будет готов в ближайшее время.

