ВОЗОБНОВЛЕНО АВИАСООБЩЕНИЕ С СЕЛОМ ПСХУ
Новости Понедельник, 22 сентября 2025 21:46
Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. Обещание президента Бадры Гунба жителям высокогорного села Псху о возобновлении авиасообщения с селом выполнено. Сегодня Ан-2 совершил первый после долгого перерыва полет из Сухумского аэропорта в Псху. Теперь у жителей самого отдаленного села Абхазии есть возможность прилетать в Сухум за покупками, на лечение, в гости.
Президент поручил отремонтировать два самолета. Один из них уже сегодня совершил полет, а второй будет готов в ближайшее время.
