БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОРГАНИЗАТОРАМ ФЕСТИВАЛЯ «АПСНЫ»

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба направил благодарственное письмо председателю Правления Московской абхазской диаспоры Беслану Агрба по случаю пятого юбилейного фестиваля «Апсны». В письме, в частности, говорится:

21 сентября в саду «Эрмитаж» в Москве состоялся пятый юбилейный фестиваль «Апсны». Уже полюбившийся как нашим соотечественникам, так и москвичам, фестиваль стал настоящим праздником Абхазии в самом сердце российской столицы.

Его значимость выходит далеко за пределы культурного события: фестиваль укрепляет дружеские связи между Абхазией и Россией, позволяет жителям многонациональной Москвы ближе познакомиться с нашей историей, ценностьюсохранения национальных традиций, национальной кухней и ремеслами, почувствовать дух нашего народа, гордость за Родину.

Особо хочу отметить Вашу личную заслугу в организации этого праздника. Благодаря Вашему трепетному отношению к Родине, опыту, энергии и преданности делу, фестиваль прошел на высоком уровне, подарив всем участникам радость и теплые воспоминания.

От всего сердца благодарю Вас и всю Московскую абхазскую диаспору за организацию этого замечательного праздника».