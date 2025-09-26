 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МАТЕРЕЙ И ВДОВ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ИЗ ДАГЕСТАНА

Новости Пятница, 26 сентября 2025 20:21
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МАТЕРЕЙ И ВДОВ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ИЗ ДАГЕСТАНА

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию Дагестанской региональной общественной организации вдов и матерей погибших участников специальной военной операции «Сила в единстве».

Делегация прибыла в Абхазию по приглашению Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, которое было поддержано главой Дагестана Сергеем Меликовым. В рамках визита для женщин организованы экскурсии, посещение памятных мест и встречи с матерями погибших воинов Абхазии.

Президент отметил, что для него честь принимать матерей, воспитавших героев.

«Нам ваше горе понятно, близко, поскольку десятки наших героев – выходцев из Абхазии – сложили свои головы на фронтах специальной военной операции. Наши братья сражаются вместе, обеспечивая мир и спокойствие будущим поколениям. Для нас это честь, ведь в стремлении сделать мир лучше мы едины. Ваши сегодняшние действия – это проявление несгибаемого духа. Несмотря на горе, пришедшее в ваши семьи, вы продолжаете дело своих сыновей и мужей», – сказал Бадра Гунба.

Председатель организации «Сила в единстве» Патимат Пайзулаева выразила благодарность за приглашение и теплый прием.

«Мы приехали, чтобы присутствовать на праздновании Победы, почтить память погибших героев, а также сказать слова утешения матерям Абхазии. Я надеюсь, что они, пережившие военные события раньше, поделятся с нашими матерями тем, как пережить эту боль», – сказала Патимат Пайзулаева.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 26 сентября 2025 20:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУДАУТЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.