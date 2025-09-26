ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МАТЕРЕЙ И ВДОВ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ИЗ ДАГЕСТАНА

Делегация прибыла в Абхазию по приглашению Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, которое было поддержано главой Дагестана Сергеем Меликовым. В рамках визита для женщин организованы экскурсии, посещение памятных мест и встречи с матерями погибших воинов Абхазии.

Президент отметил, что для него честь принимать матерей, воспитавших героев.

«Нам ваше горе понятно, близко, поскольку десятки наших героев – выходцев из Абхазии – сложили свои головы на фронтах специальной военной операции. Наши братья сражаются вместе, обеспечивая мир и спокойствие будущим поколениям. Для нас это честь, ведь в стремлении сделать мир лучше мы едины. Ваши сегодняшние действия – это проявление несгибаемого духа. Несмотря на горе, пришедшее в ваши семьи, вы продолжаете дело своих сыновей и мужей», – сказал Бадра Гунба.

Председатель организации «Сила в единстве» Патимат Пайзулаева выразила благодарность за приглашение и теплый прием.

«Мы приехали, чтобы присутствовать на праздновании Победы, почтить память погибших героев, а также сказать слова утешения матерям Абхазии. Я надеюсь, что они, пережившие военные события раньше, поделятся с нашими матерями тем, как пережить эту боль», – сказала Патимат Пайзулаева.