ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 32-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Суббота, 27 сентября 2025
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 32-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают 32-ю годовщину освобождения Сухума от грузинских захватчиков. Операция Абхазской армии по освобождению столицы началась 16 сентября 1993 года. Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское.

В победном наступлении были задействованы две мотострелковые бригады полного штата, первая группа наступала фронтально с реки Гумиста с захватом плацдарма.

Также в сентябрьской операции участвовало подразделение второй бригады в составе пяти батальонов примерно по 300 человек в каждом, и было два батальона Гагрского гарнизона.

В освобождении столицы принимало участие подразделение резервного полка, в целом именно на западном гумистинском направлении было около четырех тысяч бойцов.

16 сентября, около 13:00, абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе нижнего моста, одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера.

17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировали их. Подразделения, прорывавшиеся в город с севера, развивали наступление, и часть из них соединилась с частями войск первого фланга. Были заняты стратегические высоты над городом – Шрома, Каман, Цугуровка, Ахалшени и другие.

19 сентября было захвачено здание штаба бывшего отдельного полка внутренних войск в селе Ачадара, где засел противник.

20-21 сентября подразделения Абхазской армии сомкнули кольцо вокруг Сухума.

Наступление Абхазской армии успешно развивалось. К тому времени бойцы Восточного фронта вышли к реке Кодор и вели методичный обстрел Сухумского аэропорта, через который грузинское командование спешно перебрасывало подкрепление.

22 сентября командование грузинских войск пыталось морским путем доставить в Сухум дополнительные силы, однако абхазские войска не дали такой возможности. Таким образом, противник был лишен возможности переброски живой силы и вооружения в город.

24 сентября абхазские бойцы захватили новые плацдармы в городе, противник отступал, неся большие потери и уничтожая на своем пути все жилые строения.

25 сентября флаг Абхазии развевался над железнодорожным вокзалом столицы, также был освобождена Сухумская гора.

27 сентября 1993 года войска вышли к центу города, и к 15:30 флаг Республики Абхазия водружен на здании Совмина, столица была освобождена.

Руководили операцией по освобождению Сухума – министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МАТЕРЕЙ И ВДОВ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ИЗ ДАГЕСТАНА В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА В СТОЛИЦЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
