В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА В СТОЛИЦЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Новости Суббота, 27 сентября 2025 11:44
Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. В 32-ю годовщину освобождения Сухума, возложить цветы к Мемориалу в Парке Славы пришли матери и близкие погибших, ветераны войны, добровольцы, президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты Парламента, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, представители общественности.
