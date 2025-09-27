 

В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА В СТОЛИЦЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Новости Суббота, 27 сентября 2025 11:44
В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА В СТОЛИЦЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. В 32-ю годовщину освобождения Сухума, возложить цветы к Мемориалу в Парке Славы пришли матери и близкие погибших, ветераны войны, добровольцы, президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты Парламента, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, представители общественности.

 

 

 

555690070_1218534263627050_3965540671735218827_n.jpg

555917933_793039289937734_8367021729846047594_n.jpg

 

