 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХУМ

Новости Суббота, 27 сентября 2025 11:51
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. В 32-ю годовщину освобождения Сухума, президент Республики Абхазия Бадра Гунба жителей республики с этим знаменательным днем. В поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем одну из самых главных дат в истории Отечественной войны народа Абхазии- День освобождения Сухума.

Целых тринадцать месяцев любимая столица находилась под оккупацией. Для нашего народа это было временем боли и испытаний. Наши бойцы вновь и вновь предпринимали отчаянные попытки освободить город. Были неудачи, были отступления, но ни на секунду никто не смирился с мыслью, что мы оставим родной Сухум врагу.

27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена. Этот день стал переломным моментом в Отечественной войне народа Абхазии.

Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Их подвиг бессмертен. Их кровь навсегда впиталась в землю Абхазии, а их имена навечно вписаны в историю нашего народа.

Сегодня Сухум — это сердце Абхазии, символ нашей независимости и нашего будущего. Наша столица становится всё красивее, всё современнее, сохраняя при этом свою душу и историю.

В этот день мы выражаем благодарность всем защитникам Родины, всем добровольцам, вставшим плечом к плечу с нашим народом. Мы благодарим матерей и отцов героев, которые воспитали сыновей и дочерей, отдавших самое дорогое ради свободы.

Дорогие соотечественники!

Пусть в каждом доме будет мир, счастье и уверенность в завтрашнем дне. Пусть наш любимый Сухум и вся Абхазия процветают во имя памяти тех, кто подарил нам свободу.

С Днём освобождения столицы, дорогие соотечественники!»

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 27 сентября 2025 11:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА В СТОЛИЦЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАМБОВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.