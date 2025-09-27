ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХУМ

Сегодня мы отмечаем одну из самых главных дат в истории Отечественной войны народа Абхазии- День освобождения Сухума.

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ . В 32-ю годовщину освобождения Сухума, президент Республики Абхазия Бадра Гунба жителей республики с этим знаменательным днем. В поздравлении говорится:

Целых тринадцать месяцев любимая столица находилась под оккупацией. Для нашего народа это было временем боли и испытаний. Наши бойцы вновь и вновь предпринимали отчаянные попытки освободить город. Были неудачи, были отступления, но ни на секунду никто не смирился с мыслью, что мы оставим родной Сухум врагу.

27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена. Этот день стал переломным моментом в Отечественной войне народа Абхазии.

Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Их подвиг бессмертен. Их кровь навсегда впиталась в землю Абхазии, а их имена навечно вписаны в историю нашего народа.

Сегодня Сухум — это сердце Абхазии, символ нашей независимости и нашего будущего. Наша столица становится всё красивее, всё современнее, сохраняя при этом свою душу и историю.

В этот день мы выражаем благодарность всем защитникам Родины, всем добровольцам, вставшим плечом к плечу с нашим народом. Мы благодарим матерей и отцов героев, которые воспитали сыновей и дочерей, отдавших самое дорогое ради свободы.

Дорогие соотечественники!

Пусть в каждом доме будет мир, счастье и уверенность в завтрашнем дне. Пусть наш любимый Сухум и вся Абхазия процветают во имя памяти тех, кто подарил нам свободу.

С Днём освобождения столицы, дорогие соотечественники!»