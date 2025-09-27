 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАМБОВА

Новости Суббота, 27 сентября 2025 11:58
В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАМБОВА

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба принял делегацию из города-побратима Тамбова, прибывшую в Абхазию на празднование Дня освобождения Сухума.

В составе делегации: заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева, врио руководителя аппарата Правительства Тамбовской области Валерий Карасёв, руководитель Представительства Тамбовской области при Правительстве Российской Федерации Андрей Каспинский и помощник главы Тамбовской области Владимир Ефимов.

Во встрече приняли участие заместители главы столичной мэрии Автандил Сурманидзе, Астамур Ашуба, Константин Тарба.

Тимур Агрба тепло приветствовал гостей, отметив важность визита делегации в столь знаменательный для столицы праздник – День освобождения города Сухум.

«Я рад вас видеть в нашем городе в столь знаменательный день – День освобождения города Сухум. Сегодня и в вашем городе важный день, большой праздник – отмечается День образования Тамбовской области. Но вы находитесь с нами, это для нас очень важно и знаково, так поступают настоящие друзья. Хотел бы вас за это поблагодарить и сказать, что для вас наши двери всегда открыты», – сказал Тимур Агрба.

Члены тамбовской делегации передали слова поздравления абхазскому народу, поблагодарили за приглашение на праздник и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве городов-побратимов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 27 сентября 2025 12:03

