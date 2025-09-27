В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАМБОВА
Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба принял делегацию из города-побратима Тамбова, прибывшую в Абхазию на празднование Дня освобождения Сухума.
В составе делегации: заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева, врио руководителя аппарата Правительства Тамбовской области Валерий Карасёв, руководитель Представительства Тамбовской области при Правительстве Российской Федерации Андрей Каспинский и помощник главы Тамбовской области Владимир Ефимов.
Во встрече приняли участие заместители главы столичной мэрии Автандил Сурманидзе, Астамур Ашуба, Константин Тарба.
Тимур Агрба тепло приветствовал гостей, отметив важность визита делегации в столь знаменательный для столицы праздник – День освобождения города Сухум.
«Я рад вас видеть в нашем городе в столь знаменательный день – День освобождения города Сухум. Сегодня и в вашем городе важный день, большой праздник – отмечается День образования Тамбовской области. Но вы находитесь с нами, это для нас очень важно и знаково, так поступают настоящие друзья. Хотел бы вас за это поблагодарить и сказать, что для вас наши двери всегда открыты», – сказал Тимур Агрба.
Члены тамбовской делегации передали слова поздравления абхазскому народу, поблагодарили за приглашение на праздник и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве городов-побратимов.
