В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАМБОВА

Во встрече приняли участие заместители главы столичной мэрии Автандил Сурманидзе, Астамур Ашуба, Константин Тарба.

Тимур Агрба тепло приветствовал гостей, отметив важность визита делегации в столь знаменательный для столицы праздник – День освобождения города Сухум.

«Я рад вас видеть в нашем городе в столь знаменательный день – День освобождения города Сухум. Сегодня и в вашем городе важный день, большой праздник – отмечается День образования Тамбовской области. Но вы находитесь с нами, это для нас очень важно и знаково, так поступают настоящие друзья. Хотел бы вас за это поблагодарить и сказать, что для вас наши двери всегда открыты», – сказал Тимур Агрба.

Члены тамбовской делегации передали слова поздравления абхазскому народу, поблагодарили за приглашение на праздник и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве городов-побратимов.