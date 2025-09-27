 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЗДРАВИЛ ГОРОЖАН С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Новости Суббота, 27 сентября 2025 12:03
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЗДРАВИЛ ГОРОЖАН С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава столичной Администрации Тимура Агрба выступил с поздравлением по случаю празднования Дня освобождения Сухума. В поздравлении говорится:

«Уважаемые ветераны, дорогие жители Сухума!

Сердечно поздравляю всех нас с большим праздником – Днём освобождения нашей столицы, нашего родного Сухума!

В истории каждого народа есть даты, которые навсегда остаются в сердце. Этот день – одна из таких дат. День, когда ценой невероятного мужества и самопожертвования наших бойцов был сделан тот решающий шаг к миру, который подарил нам всем будущее.

Сегодня мы склоняем головы в светлой памяти о тех, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – за наше право жить, трудиться, растить детей под этим мирным небом. Их подвиг нельзя измерить, и наша благодарность им – безгранична.

Дорогие ветераны, герои, ваша сила духа, ваша любовь к Родине – это живой урок для всех будущих поколений. Урок настоящего патриотизма и мужества.

В тяжелые послевоенные годы надежда вела наш народ через самые трудные времена. Именно она давала силы поднимать город из руин, отстраивать заново наши дома, наши любимые улицы, набережную.

Сегодня Сухум продолжает развиваться, возрождая свою красоту, мы слышим звонкий детский смех в парках и понимаем: что лучшая благодарность тем, кто пал за нас, – это наш мирный труд, наша общая любовь к этому городу и наша решимость сделать его ещё лучше, ещё краше, ещё уютнее.

Дорогие жители Сухума, мы с вами строим будущее, в котором будут цениться доброта, уважение и согласие. Будущее, достойное великого подвига наших отцов и дедов.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и, конечно, самого главного – всегда мирного неба над головой!

Пусть наш Сухум, процветает! С праздником! С Днём освобождения!»

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 27 сентября 2025 12:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАМБОВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.