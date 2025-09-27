ГЛАВА СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЗДРАВИЛ ГОРОЖАН С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

В истории каждого народа есть даты, которые навсегда остаются в сердце. Этот день – одна из таких дат. День, когда ценой невероятного мужества и самопожертвования наших бойцов был сделан тот решающий шаг к миру, который подарил нам всем будущее.

Сегодня мы склоняем головы в светлой памяти о тех, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – за наше право жить, трудиться, растить детей под этим мирным небом. Их подвиг нельзя измерить, и наша благодарность им – безгранична.

Дорогие ветераны, герои, ваша сила духа, ваша любовь к Родине – это живой урок для всех будущих поколений. Урок настоящего патриотизма и мужества.

В тяжелые послевоенные годы надежда вела наш народ через самые трудные времена. Именно она давала силы поднимать город из руин, отстраивать заново наши дома, наши любимые улицы, набережную.

Сегодня Сухум продолжает развиваться, возрождая свою красоту, мы слышим звонкий детский смех в парках и понимаем: что лучшая благодарность тем, кто пал за нас, – это наш мирный труд, наша общая любовь к этому городу и наша решимость сделать его ещё лучше, ещё краше, ещё уютнее.

Дорогие жители Сухума, мы с вами строим будущее, в котором будут цениться доброта, уважение и согласие. Будущее, достойное великого подвига наших отцов и дедов.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и, конечно, самого главного – всегда мирного неба над головой!

Пусть наш Сухум, процветает! С праздником! С Днём освобождения!»