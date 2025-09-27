 

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА С 34-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ

Новости Суббота, 27 сентября 2025 19:42
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА С 34-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Абхазии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников таможенной службы в связи с Днем таможенника. Сегодня таможенным органам Абхазии исполнилось 34 года.

Премьер-министр Владимир Делба от имени президента и Кабинета министров поздравил руководство, сотрудников и ветеранов Государственного таможенного комитета с Днем таможенника.

В своем выступлении на торжественном построении в честь 34-летия службы премьер-министр сказал:

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы. От имени президента «Республики Абхазия, Кабинета министров, поздравляю вас с профессиональным праздником.

Таможенный комитет – это не просто один из государственных институтов нашей страны. Это настоящий экономический щит Республики, ответственность за защиту внутреннего рынка и обеспечение экономической безопасности, пополнение государственной казны.

Ежедневно вы решаете задачи огромной важности для нашего государства. Ваша работа требует высочайшего профессионализма, глубоких знаний законодательства, безупречной честности и выдержки. Ценим и уважаем ваш труд и заслуги.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам таможенной службы. Ваш опыт, мудрость и преданность делу являются прочным фундаментом, на котором строятся современные таможенные органы. Вы служите примером для молодого поколения офицеров.

В сегодняшних динамичных и непростых условиях, в эпоху глобальных вызовов, роль таможенной службы многократно возросла, но уверены, что сотрудники таможенных органов будут так же надёжно и добросовестно выполнять свои обязанности, способствуя экономическому развитию и укреплению нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим семьям, успехов в вашем нелёгком, но таком важном труде. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для гордости за свою работу.

Поздравляю вас, уважаемые коллеги».

4.jpg

Владимир Делба вручил сотрудникам Государственного таможенного комитета награды, которыми они были награждены указом президента Абхазии.

27 сентября 1991 года, по инициативе председателя Верховного Совета Абхазии В.Г. Ардзинба, Постановлением Верховного Совета Абхазии была образована Абхазская республиканская таможня. Эта дата является точкой отсчёта новейшей истории абхазской таможенной службы.

Позднее, в 1994 году, президентом Республики Абхазия был подписан указ об образовании Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, который стал центральным органом государственного управления Республики Абхазия, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в республике.

