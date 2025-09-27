 

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Суббота, 27 сентября 2025 20:15
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. В День освобождения Сухума в столице прошел товарищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Защитники Родины, завоевавшие Победу 32 года назад, кавалеры ордена Леона и награжденные медалью «За отвагу», а сегодня седовласые ветераны, вышли на поле, разделившись условно на команды Восточного и Западного фронтов.

Счет в игре открыл кавалер ордена Леона, заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе. Меткий гол ветерана стал единственным в первом тайме.

Во втором тайме разыгралась уже команда в бело-зеленой форме. Три гола подряд забил кавалер ордена Леона Рауль Эшба. Благодаря удачному пасу кавалера ордена Леона Рафаэля Ампар сначала Эшба сравнял счет, а затем, забив еще два гола, вывел свою команду в лидеры.

Несмотря на то, что матч закончился со счетом 3:1, победила дружба, заверили ветераны. Ведь главное, по их словам, иметь возможность выступать на спортивных соревнованиях, жить и развиваться в независимой и свободной стране.

