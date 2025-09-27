КИРИЕНКО ЗАЯВИЛ О СТАРТЕ КОНКУРСА ДЛЯ ЛЕКТОРОВ В АБХАЗИИ
Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Конкурсный отбор на проект «Знание. Лектор» стартует в субботу в Абхазии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне «Знание. Первые».
Он отметил, что в Абхазии очень большое количество талантливых, ярких людей, которым «точно есть, что рассказать молодежи, есть, чем поделиться».
Первый замруководителя администрации президента РФ рассказал, что в республике создано представительство общества «Знание» и принято решение об открытии «Дома знаний» – площадки для встреч с интересными людьми на базе Абхазского государственного университета.
«Знание. Лектор» – это конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тыс. лекций.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в течение трех дней. Впервые он вышел за пределы РФ и также проходит в Республике Абхазия. Марафон посвящен 80-летию атомной промышленности.
ТАСС – генеральный информационный партнер марафона.
Последнее от Super User
- РОССИЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ ИЩУТ ПРЕДМЕТЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН В АБХАЗИИ
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА С 34-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ
- ГЛАВА СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЗДРАВИЛ ГОРОЖАН С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА
- В МЭРИИ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАМБОВА