КИРИЕНКО ЗАЯВИЛ О СТАРТЕ КОНКУРСА ДЛЯ ЛЕКТОРОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ . Конкурсный отбор на проект «Знание. Лектор» стартует в субботу в Абхазии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне «Знание. Первые».

«Руководство Абхазии очень заинтересовано в развитии проектов общества «Знание». Прямо сейчас там стартует проект «Знание. Лектор». Он уже несколько лет работает в России. Все желающие могут подавать заявку», – сказал Кириенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что в Абхазии очень большое количество талантливых, ярких людей, которым «точно есть, что рассказать молодежи, есть, чем поделиться».

Первый замруководителя администрации президента РФ рассказал, что в республике создано представительство общества «Знание» и принято решение об открытии «Дома знаний» – площадки для встреч с интересными людьми на базе Абхазского государственного университета.

«Знание. Лектор» – это конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тыс. лекций.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в течение трех дней. Впервые он вышел за пределы РФ и также проходит в Республике Абхазия. Марафон посвящен 80-летию атомной промышленности.

ТАСС – генеральный информационный партнер марафона.