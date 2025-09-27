 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РОССИЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ ИЩУТ ПРЕДМЕТЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН В АБХАЗИИ

Новости Суббота, 27 сентября 2025 20:24
РОССИЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ ИЩУТ ПРЕДМЕТЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН В АБХАЗИИ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Российские дайверы отправились в экспедицию «Подводный Кавказ» в Абхазию. Они исследуют дно озера Рица и акваторию государственной дачи Иосифа Сталина. Дайверы ищут артефакты, которые потом передадут в Государственный музей Абхазии и на дачу Сталина. Команда также надеется найти затонувший катер, принадлежавший руководителю Советского Союза – такой же со дна озера Рица подняли в 2023 году, чтобы восстановить.

В первый день экспедиции водолазы погрузились на глубину 45 метров. Они осмотрели дно озера, измерили температуру воды и собрали мусор, среди которого нашли дубовую бочку и кусок металлического троса интересующих времен.

После погружений на озере Рица экспедиция переместится к морю, в акваторию Сухумской крепости.

