РОССИЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ ИЩУТ ПРЕДМЕТЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН В АБХАЗИИ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ . Российские дайверы отправились в экспедицию «Подводный Кавказ» в Абхазию. Они исследуют дно озера Рица и акваторию государственной дачи Иосифа Сталина. Дайверы ищут артефакты, которые потом передадут в Государственный музей Абхазии и на дачу Сталина. Команда также надеется найти затонувший катер, принадлежавший руководителю Советского Союза – такой же со дна озера Рица подняли в 2023 году, чтобы восстановить.

В первый день экспедиции водолазы погрузились на глубину 45 метров. Они осмотрели дно озера, измерили температуру воды и собрали мусор, среди которого нашли дубовую бочку и кусок металлического троса интересующих времен.

После погружений на озере Рица экспедиция переместится к морю, в акваторию Сухумской крепости.