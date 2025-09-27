РОССИЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ ИЩУТ ПРЕДМЕТЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН В АБХАЗИИ
Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Российские дайверы отправились в экспедицию «Подводный Кавказ» в Абхазию. Они исследуют дно озера Рица и акваторию государственной дачи Иосифа Сталина. Дайверы ищут артефакты, которые потом передадут в Государственный музей Абхазии и на дачу Сталина. Команда также надеется найти затонувший катер, принадлежавший руководителю Советского Союза – такой же со дна озера Рица подняли в 2023 году, чтобы восстановить.
В первый день экспедиции водолазы погрузились на глубину 45 метров. Они осмотрели дно озера, измерили температуру воды и собрали мусор, среди которого нашли дубовую бочку и кусок металлического троса интересующих времен.
После погружений на озере Рица экспедиция переместится к морю, в акваторию Сухумской крепости.
