ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА – 2025».
Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба принял участие в открытии XXIV Международного теннисного турнира «Большая абхазская шляпа – 2025». Турнир посвящен памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш и приурочен ко Дню Победы и Независимости
«Это масштабное мероприятие давно вышло за пределы просто спортивного события. Оно стало еще одним наглядным примером абхазско-российской дружбы. Его основатель и идейный вдохновитель, Константин Фёдорович Затулин, стал для нашего народа настоящим другом. В самые сложные времена, когда Абхазия находилась в непростой ситуации, именно его дружеский голос звучал громко, искренне и по-настоящему. Народ Абхазии помнит и высоко ценит этот неоценимый вклад», – отметил президент.
Организаторами турнира выступают: Институт стран СНГ, Клуб друзей Сочи, теннисный клуб «Большая абхазская шляпа», теннисный клуб космонавтов имени Гагарина, при участии теннисных клубов «Крылья» и «Рубеж».
Турнир проходит при поддержке президента Абхазии Бадры Гунба, ГК «Ростех», АО «Рособоронэкспорт» и МТВК «Синдика-О».
Председатель оргкомитета турнира – депутат Государственной Думы России Константин Затулин.
