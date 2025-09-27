 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА – 2025».

Новости Суббота, 27 сентября 2025 20:56
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА – 2025».

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба принял участие в открытии XXIV Международного теннисного турнира «Большая абхазская шляпа – 2025». Турнир посвящен памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш и приурочен ко Дню Победы и Независимости

«Это масштабное мероприятие давно вышло за пределы просто спортивного события. Оно стало еще одним наглядным примером абхазско-российской дружбы. Его основатель и идейный вдохновитель, Константин Фёдорович Затулин, стал для нашего народа настоящим другом. В самые сложные времена, когда Абхазия находилась в непростой ситуации, именно его дружеский голос звучал громко, искренне и по-настоящему. Народ Абхазии помнит и высоко ценит этот неоценимый вклад», – отметил президент.

Организаторами турнира выступают: Институт стран СНГ, Клуб друзей Сочи, теннисный клуб «Большая абхазская шляпа», теннисный клуб космонавтов имени Гагарина, при участии теннисных клубов «Крылья» и «Рубеж».

Турнир проходит при поддержке президента Абхазии Бадры Гунба, ГК «Ростех», АО «Рособоронэкспорт» и МТВК «Синдика-О».

Председатель оргкомитета турнира – депутат Государственной Думы России Константин Затулин.

РОССИЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ ИЩУТ ПРЕДМЕТЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН В АБХАЗИИ ЛИХАЧИ НА ДОРОГАХ
