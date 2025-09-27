ЛИХАЧИ НА ДОРОГАХ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ . На штрафстоянку УВД по Гагрскому району поставлены автомобили водителей, создавших аварийную ситуацию на въезде на АЗС. Опасные гонки на проезжей части республиканской трассы устроили водители маршрутных такси. Еник Руслан Отарович, управлявший белым «Mercedes-Benz Sprinter» и водитель желтого «Volkswagen» – Смыр Астамур Демурович за злостные нарушения правил дорожного движения подвергнуты административным штрафам с последующей пересдачей экзамена на право вождения автотранспортным средством.

В г. Пицунде водитель «Жигули» «вальсировал» в ночной тишине курортного района – видимо тренировал свой ВАЗ-2107 к соревнованиям по дрифту. Сейчас его растонированный автомобиль стоит на стоянке Пицундского отдела милиции. Водитель – Аджба Дамир Денисович за нарушение правил дорожного движения, а также общественного порядка привлечен к административной ответственности.

***

Житель Гудаутского района Тарба Ращ Зенович за злостное нарушение правил дорожного движения привлечен к административной ответственности. Водитель золотистого БМВ, двигаясь по Республиканской трассе Псоу-Ингур на повороте к г. Пицунда создал аварийную ситуацию с проездом под запрещающий сигнал светофора, за что был задержан сотрудниками отдела ГАИ УВД по Гагрскому району. Автомобиль нарушителя поставлен на ведомственную стоянку. Водителю помимо уплаты штрафа придется сдать экзамен на право управления транспортными средствами.