ЖИТЕЛЮ СУХУМА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 27 сентября 2025. Абхазия-Информ . Проживающий в г. Сухуме Лазба Алиас Русланович, 1993г.р. – уроженец Гудаутского района задержан сотрудниками УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД, когда следовал на автомобиле «Тойота Раф-4» в с. Хыпста, после чего был доставлен в МВД Абхазии для проведения дальнейших оперативных мероприятий.

В носимой кобуре гражданина сотрудники УКОН изъяли пистолет системы «Макарова», снаряженным боеприпасами в количестве 9 патрон к нему. В ходе дальнейшего досмотра у задержанного был изъят заизолированный сверток.

При исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД установлено, что масса изъятого наркотического средства «кокаин» составила порядка 2-х граммов.

Свою безопасность с помощью пистолета гражданин Лазба, вероятно, обеспечивал при перевозке и реализации крупных партий наркотических средств. При обследовании транспортного средства, которым управлял Лазба на момент задержания, сотрудники наркоконтроля обнаружили в кармане носильной одежды крупный черный сверток, внутри которого находились заизолированные в синюю изоленту небольшие свертки, в количестве 22-х единиц, с расфасованным внутри веществом.

Эксперты установили, что содержащееся в изъятых из автомобиля свертках вещество является наркотическим средством «Метадон» общим весом более 11 граммов.

По имеющимся оперативным данным, разработанным УКОН МВД, гражданин Лазба занимался сбытом наркотических средств путем так называемых «тайных закладок» на территории Абхазии посредством мобильного приложения «Телеграмм» через наркоканалы под НИКами «Медвежонок», «Таня», «Ора», «Дизель», «Асфальт» и «Магнит».

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении задержанного сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии был произведен осмотр квартиры в г. Сухум, по месту временного проживания гражданина Лазба, а так же принадлежащей последнему квартиры, расположенной по ул. 4 Марта, в г. Гудаута.

В практически нежилом помещении, в кухонном шкафу сотрудники милиции обнаружили целлофановый пакет. На обозрение гражданам, приглашенным в качестве понятых, были представлены электронные весы, фасовочный целлофановый материал и синяя изоляционная лента, а также уже готовые свертки с порошкообразным светлым веществом внутри. Как установлено экспертами, в 13 идентичных свертках содержалось около 8 граммов наркотического средства «метадон».

Алиасу Лазба предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыту на территории Республики Абхазия наркотических средств в особо крупном размере, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Обвиняемый санкционирован к содержанию под стражей, расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухуму.

Об этом сообщает сайт МВД.