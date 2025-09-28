В ЛЫХНЫ ОТКРЫЛИ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ И БОКСА

Затем состоялось открытие секций вольной борьбы и бокса. Отремонтированные в соответствии с современными стандартами залы стали доступны для жителей села, как и обещал президент, до конца сентября. Соответствующее решение было принято главой государства в ходе поездки в Гудаутский район 18 мая.

Сухум. 28 сентября 2025. Абхазия-Информ . Руководители государства – президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили село Лыхны, где возложили цветы к Мемориалу павшим защитникам Отечества.

Спортивные секции расположены в одном из залов администрации села, фасад которого также был отреставрирован по поручению президента.

Бадра Гунба тогда обратил внимание, что при выполнении ремонтно-восстановительных работ необходимо учитывать историческую значимость объекта, чтобы сохранить его архитектурные особенности и культурную ценность, так как здание Дома культуры входит в комплекс Лыхнашта, являющийся культурным наследием.

Торжественная церемония открытия прошла на поляне Лыхнашта.

Выступая на церемонии открытия, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по вольной борьбе Денис Царгуш поблагодарил президента за новый спортзал, отметив его большое значение для молодежи, развития спорта и страны в целом.

В свою очередь Бадра Гунба рассказал, что реализации проекта предшествовало обращение Заслуженного тренера Абхазии Нарчоу Лазба, который, сообщив об отсутствии необходимых условий для занятий спортом у детей в селе, попросил главу государства о помощи.

«Мы сразу же выехали на место, посмотрели возможности помещения, и было принято решение о начале ремонтных работ в этом помещении. Сегодня этот зал распахнул свои двери! Десятки детишек уже в первые дни записались на секции вольной борьбы и бокса. Я уверен, что именно такого рода проекты позволят нам успешно воспитывать молодежь. Молодежь должна быть ориентирована на получение знаний, занятия спортом и такие возможности, несомненно, будут создавать благоприятные условия для их всестороннего развития и воспитания», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства поблагодарил строителей за качественную работу, отметив, что спортивный зал и технические помещения комфортабельны и полностью оснащены для занятий.

Президент подчеркнул, что сохранение села является важной задачей в рамках строительства государства.

«Именно село дает возможность сохранить нашу культуру, самобытность, язык, традиции. И мы будем создавать наиболее благоприятные условия, по мере возможностей, максимально охватывая большое количество сёл», – сказал Бадра Гунба.

Жители села выразили благодарность главе государства за открытие спортивного зала.

Нарчоу Лазба также поблагодарил президента за поддержку его предложения, назвав открытие зала подарком для села в преддверии великого праздника.

В ходе поездки в село Лыхны Бадра Гунба осмотрел строящуюся площадку для мини-футбола во дворе Лыхненской школы. Работы проводит МУП «ГРСО Гудаута».

Главе государства доложили о ходе строительных работ, после чего он дал ряд поручений, направленных на повышение прочности, долговечности и эстетичности объекта.

Президент поручил заменить предусмотренное проектом ограждение на металлическое для обеспечения прочности.

Бадра Гунба подчеркнул, что новая площадка должна быть не только функциональной, но и эстетически привлекательной.

По инициативе президента в проект было включено строительство трибун, которые изначально не планировались.

Бадра Гунба поручил Госстандарту обеспечить строгий контроль за ходом работ и соответствием всех конструкций, включая ограждения и трибуны, государственным стандартам качества и безопасности.

Руководитель МУП «ГРСО Гудаута» Дикран Хинтба доложил президенту, что строительные работы планируется завершить в течение полутора-двух месяцев. К этому сроку будет уложено покрытие, и стадион будет полностью готов к эксплуатации.