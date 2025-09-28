 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МОСКВЕ И СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ

Новости Воскресенье, 28 сентября 2025 20:30
Оцените материал
(0 голосов)
В МОСКВЕ И СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ

Сухум. 28 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Москве и Сухуме под руководством Алисы Гицба и при поддержке президентского Фонда культурных инициатив России пройдёт IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория. Проект направлен на выявление и поддержку молодых исполнителей, которые станут участниками мастер-классов в рамках неформально- образовательной программы и получат опыт от участия в конкурсе.

Конкурсные этапы пройдут в октябре в городах Москва и Сухум по трем номинациям: «Сольное оперное пение», «Камерное вокальное исполнительство», «Искусство аккомпанемента». Самые достойные из участников примут участие в гала – концертах лаборатории, которые станут важной частью проекта.

Учредителем конкурса является заслуженная артистка РФ, Народная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена «Честь и Слава» II степени, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алиса Гицба при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России.

Организаторы: правительство и Министерство культуры Абхазии.

В числе партнеров мероприятия – Фонд Муссы Экзекова.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 28 сентября 2025 20:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЛЫХНЫ ОТКРЫЛИ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ И БОКСА МУЗЕЙ БАНКА АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ «ПОБЕДА НА МОНЕТАХ АБХАЗИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.