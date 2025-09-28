В МОСКВЕ И СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ

Сухум. 28 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Москве и Сухуме под руководством Алисы Гицба и при поддержке президентского Фонда культурных инициатив России пройдёт IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория. Проект направлен на выявление и поддержку молодых исполнителей, которые станут участниками мастер-классов в рамках неформально- образовательной программы и получат опыт от участия в конкурсе.