В МОСКВЕ И СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ
Сухум. 28 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Москве и Сухуме под руководством Алисы Гицба и при поддержке президентского Фонда культурных инициатив России пройдёт IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория. Проект направлен на выявление и поддержку молодых исполнителей, которые станут участниками мастер-классов в рамках неформально- образовательной программы и получат опыт от участия в конкурсе.
Конкурсные этапы пройдут в октябре в городах Москва и Сухум по трем номинациям: «Сольное оперное пение», «Камерное вокальное исполнительство», «Искусство аккомпанемента». Самые достойные из участников примут участие в гала – концертах лаборатории, которые станут важной частью проекта.
Учредителем конкурса является заслуженная артистка РФ, Народная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена «Честь и Слава» II степени, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алиса Гицба при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России.
Организаторы: правительство и Министерство культуры Абхазии.
В числе партнеров мероприятия – Фонд Муссы Экзекова.