МУЗЕЙ БАНКА АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ «ПОБЕДА НА МОНЕТАХ АБХАЗИИ»

Сухум. 28 сентября 2025. Абхазия-Информ . 29 сентября в Музее Банка Абхазии состоится тематическая акция, посвященная Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Экспозицию: представление уникальных монет и банкнот, выпущенных в честь Победы и отражающих события Отечественной войны 1992-1993 годов.

Акция пройдет на площадке у входа в Музей Банка Абхазии, расположенный по адресу: пр-т Леона, 14.

Вход свободный.