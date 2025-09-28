МУЗЕЙ БАНКА АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ «ПОБЕДА НА МОНЕТАХ АБХАЗИИ»
Новости Воскресенье, 28 сентября 2025 20:41
Сухум. 28 сентября 2025. Абхазия-Информ. 29 сентября в Музее Банка Абхазии состоится тематическая акция, посвященная Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Начало в 11:00.
Программа мероприятия включает:
Экспозицию: представление уникальных монет и банкнот, выпущенных в честь Победы и отражающих события Отечественной войны 1992-1993 годов.
Акция пройдет на площадке у входа в Музей Банка Абхазии, расположенный по адресу: пр-т Леона, 14.
Вход свободный.