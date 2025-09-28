 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

МУЗЕЙ БАНКА АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ «ПОБЕДА НА МОНЕТАХ АБХАЗИИ»

Воскресенье, 28 сентября 2025
МУЗЕЙ БАНКА АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ «ПОБЕДА НА МОНЕТАХ АБХАЗИИ»

Сухум. 28 сентября 2025. Абхазия-Информ. 29 сентября в Музее Банка Абхазии состоится тематическая акция, посвященная Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Начало в 11:00.

Программа мероприятия включает:

Экспозицию:  представление уникальных монет и банкнот, выпущенных в честь Победы и отражающих события Отечественной войны 1992-1993 годов.

Акция пройдет на площадке у входа в Музей Банка Абхазии, расположенный по адресу: пр-т Леона, 14.

Вход свободный.

