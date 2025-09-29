ТПП АБХАЗИИ УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С ВЕДУЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕГИОНОМ КИТАЯ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с председателем Правления ТПП Астамуром Гагулия и президентом Тамилой Мерцхулава завершила рабочий визит в экономическую столицу Южного Китая – город Гуанчжоу. В состав делегации также вошли представители ключевых отраслей экономики: член правления ТПП, советник правления КБ «Амра-банка» Михаил Чалмаз, директор Сухумской фабрики «Модатекс» Бату Ардзинба, директор ООО СП «Абхазпродукт» Рауф Джикирба, начальник отдела продаж компании Томас Джикирба, а также представители ООО «Шато-Абхаз» – начальник отдела продаж и закупок Инга Габуния и технолог-винодел Саида Агрба и сотрудники Управления внешних связей и инвестиций ТПП Наала Басария, Элина Кишмария и Марица Гогуа.

Ключевыми событиями программы, придавшими новый импульс развитию торгово-экономических связей между Абхазией и КНР, стали – участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков «Food2China Expo 2025», которая проходила с 26 по 28 сентября в комплексе Кантонской ярмарки (Canton Fair Complex) и серия двусторонних переговоров с Гуандунской торговой палатой экспорта и импорта.

Выставка «Food2China Expo 2025» собрала тысячи брендов из более чем 40 стран. Абхазия представила объединенный стенд, где были экспонированы образцы продукции ведущих национальных производителей. Среди алкогольной продукции вниманию посетителей предлагались алкогольные напитки компаний «Вина и воды Абхазии», «Шато Абхаз», «Аргун иашта», «Абхазвино» и «Дурипшская винодельня». Также была представлена известная абхазская аджика «Амца» ООО «Абхазпродукт» и безалкогольные продукты – минеральная вода, продукция пивоваренного завода «Сухумский» и др.

Важным событием визита стала деловая встреча в Гуандунской торговой палате, которая прошла при участии высокопоставленных представителей китайской стороны – вице-президентов Ху Жуцина и Цзян Цзому, а также заместителя Генерального секретаря Хэ Юаньци Гуандунской ТП.

В переговорах активное участие приняли и абхазские предприниматели. В частности, Михаил Чалмаз обсудил вопросы финансового обеспечения сделок, Бату Ардзинба представил потенциал текстильной промышленности Абхазии, Рауф Джикирба поделился опытом производства пищевой продукции, а Саида Агрба рассказала о специфике винодельческой отрасли.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, включая увеличение товарооборота, упрощение административных процедур, требования к необходимой документации для поставок и конкретные шаги по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами. Были детально рассмотрены точечные запросы абхазских представителей из сфер банковского сектора, пищевой промышленности и туризма.

«Товарооборот между Республикой Абхазия и Китайской Народной Республикой с каждым годом увеличивается, и наша общая задача – создать все необходимые условия для дальнейшего наращивания экспортно-импортных операций. Особенно важным направлением мы считаем привлечение китайских инвестиций в различные сектора экономики Абхазии, и готовы предложить комплексные условия для взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнула на встрече президент ТПП Тамила Мерцхулава.

Она отметила серьезный опыт успешного взаимодействия палаты с зарубежными партнерами.

«Мы активно развиваем отношения с торгово-промышленными палатами других стран, регулярно участвуем в международных форумах и выставках. Этот визит в Гуанчжоу – логическое продолжение нашей системной работы по интеграции абхазского бизнеса в мировую экономику», – констатировала Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что в ТПП придают особое значение участию в таких крупных международных мероприятиях, как выставка «Food2China Expo», которые позволяют не только представить экспортный потенциал Абхазии, но и изучить лучшие мировые практики, установить прямые контакты с потенциальными партнерами.

«Это крайне важно для развития экономик наших стран и вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень», – резюмировала Тамила Мерцхулава.

Итогом встречи стало подписание Протокола о намерениях между Гуандунской ТПП и Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия. Этот документ закладывает прочную основу для долгосрочного сотрудничества, включая организацию бизнес-миссий, обмен информацией и совместную работу по продвижению абхазской продукции на рынок провинции Гуандун, одного из самых емких в Китае.

Были также установлены многочисленные контакты с представителями различных палат и ассоциаций экспорта-импорта. На встрече отмечалось, что для более эффективной работы на китайском рынке необходимо активнее использовать местные коммуникационные платформы, которые являются ключевым инструментом для взаимодействия с базой импортеров и экспортеров.

«Уверена, что подписанный протокол о намерениях откроет новые перспективы для предпринимателей наших стран. Визит делегации ТПП Абхазии в Гуанчжоу можно считать успешным и стратегически важным шагом, который открывает для абхазского бизнеса прямой выход на один из самых динамичных рынков мира и создает практические механизмы для наращивания экспортного потенциала республики», – считает Тамила Мерцхулава.