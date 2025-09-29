В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА «30 ЛЕТ СПУСТЯ»

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, делегация из Южной Осетии во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым, прибывшая в Абхазию на празднование Дня Победы и независимости, приняли участие в показе документального фильма из серии «30 лет спустя», который прошел в Абхазской госфилармонии.

Фильм снят при поддержке Армянской общины Абхазии и посвящен подвигам армянского батальона им. маршала И.Х. Баграмяна.

Авторы фильма – военный оператор Валерий Майромян и журналист Манана Кокоскир.

В фильме рассказывается о бойцах двух армянских батальонов и тех, кто воевал в других подразделениях абхазской армии в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Глава армянской общины Абхазии Алик Минасян, выразил признательность создателям фильма, подчеркнув, что эта картина рассказывает о героизме соотечественников, которые, не раздумывая, встали на защиту Абхазии.

«Фильм рассказывает о наших соотечественниках, которые в тяжелые годы, не раздумывая, встали на защиту Отечества. Скромные и честные люди. Они и сегодня пример мужества и патриотизма для молодежи. Годы и раны не сломили их. Поклон всем, кто отдал жизнь за свободу и мир на Абхазской земле», – подчеркнул он.